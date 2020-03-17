ثماني دول بأمريكا الجنوبية تتخذ إجراء مشتركا لمكافحة كورونا

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(د ب أ)

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن ثماني دول في أمريكا الجنوبية تشكل جزءا من تحالف "بروسور" الإقليمي نسقت استجابتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب مورينو عبر تويتر أن الإكوادور والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراجواي وكولومبيا وبيرو وجويانا اتفقت على "توحيد الإجراءات لدخول الأشخاص إلى كل دولة".

وأضاف أن تلك الدول "ستنفذ حملات للتعامل مع التضليل المعلوماتي والرسائل المتحيزة والأخبار الكاذبة وستضع بروتكولات شراء مشتركة لتفادي التكهن بالأسعار".

وتأسس تحالف بروسور العام الماضي كبديل لاتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور)، الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز.

وتم إنشاء التحالف المكون من 12 عضوا لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره حصنا ضد النفوذ الأمريكي، لكن خيمت عليه الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.



