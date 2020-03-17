تونس تعلن عن تعليق الأنشطة الرياضية كافة بسبب «كورونا»

أعلنت ‏وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية عن تعليق الأنشطة الرياضية كافة، في كل الاختصاصات حتى يوم 4 إبريل 2020.

ووفقًا لما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، مساء اليوم الثلاثاء، أشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية إلى أن تعليق الأنشطة الرياضية يشمل التدريبات والتدريبات الخاصة برياضيي النخبة الذين يستعدون للألعاب الأولمبية و البارالمبية «طوكيو 2020».

وكان وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي قد أعلن، الثلاثاء عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 24 حالة.