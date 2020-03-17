بني سويف: لا توجد أي حالة إيجابية لفيروس كورونا بالمحافظة حتى الآن

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) التي شكلها المحافظ برئاسته لتختص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد على مدار الساعة من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالفيروس، وسيناريوهات التعامل في حالة الإصابة بالفيروس.

وأكد محافظ بني سويف، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد في بني سويف حالة إيجابية واحدة، وذلك بناء عن تأكيد وزارة الصحة، مشددًا على أنه لا يوجد إلا وزارة الصحة والطب الوقائي كجهات يجب أن تؤخذ منها المعلومات الدقيقة في هذا الشأن، محذرا من تصديق أية معلومات من غير هذه الجهات، باعتبارها شائعات تعرقل الجهود الوطنية في سبيل مواجهة احتمالية العدوى بالمرض.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجراءات والخطوات التنفيذية التي تنفذها المحافظة بكل أجهزتها، في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، مؤكدا أن الدولة بكل أدواتها وأجهزتها تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، في مواجهة انتشار الفيروس، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والعلاجية والتوعوية، التي تعمل المحافظة في اطارها، وفق استراتيجة تم البدء بالفعل في تنفيذها، مطمئنا المواطنين بأن أجهزة المحافظة المعنية والمعاونة تعمل في إدارة هذه الأزمة المحتملة وفق روح الفريق الواحد والحس الوطني، مشددا على أهمية وعي والتزام المواطنين بكل الإجرءات الاحترازية بكل حزم تحت شعار "احمي نفسك .. احمي بلدك"

وناقش الاجتماع آليات تفعيل وتعميم كل الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، والاتفاق على خطوات عملية جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة، وتحديد واضح لكل مهام واختصاصات كل جهة في فريق العمل المكون من لجنة مواجهة احتمالات العدوى، والمجلس الأعلى للصحة العامة، وكافة الجهات ذات الصلة، والمجتمع المدني، تحت شعار الجميع مسئول وشريك في الحلول كواجب وطني وقومي.

وأكد محافظ بني سويف أنه تمت "على قدر الإمكان" مراعاة كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطبية والعلاجية والوقائية عند اتخاذ القرارات التي من شأنها تضييق المجال وسبل العدوى على الفيروس، خاصة فيما يتعلق بمنع تجمعات المواطنين في بعض الاماكن، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب الجدية لأنه يتعلق بصحة وسلامة الموطنين التي يعتبر الأولوية الأولى للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الجميع حكومة ومواطنين ومجتمع مدني عليهم مسئولية وطنية كبيرة وشركاء في مواجهة كل الأزمات المحتملة التي قد تواجه الوطن.