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إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
خميس البرعى
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:54 م

استقبل مستشفى وادي النطرون المركزي، اليوم الثلاثاء، شخصين مصابين، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بمسافة 40 كيلو عن الصحراوي.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد انقلاب سيارة ملاكي.

وانتقلت، على الفور، الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، حيث تبين بالفحص إصابة شخصين، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، وهم كل من "سعيد أ ي "28 سنة كفر الدوار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الترقوة اليسري، و"رمضان سعيد محمد" 28 سنة، أبو المطامير كدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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