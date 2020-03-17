الإفتاء تحذر: الترويج لسلع طبية غير معتمدة في وقت الشدائد خيانة عظمى للدين والوطن

طالبت دار الإفتاء المصرية، المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة الصحية، وعدم الاستماع إلا إلى بيانات الدولة الرسمية.

وقالت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن «استغلال الأزمات وممارسة الاحتكار في السلع العذائية، وترويج مستحضرات طبية غير معتمدة خيانة عظمى للدين والوطن».

أضافت «نحذر من ترويج سلع أو مستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة، فإن مثل هذه الممارسات محرمة في كل وقت، وهي في وقت الأزمات والشدائد تعتبر خيانة عظمى للدين والوطن».

وتابعت: «الابتلاءات من أقدار الله تحمل في طياتها لطفه، والأزمة ستمر، ويبقى شعب مصر بشيمه وأخلاقه وقيمه الراسخة».