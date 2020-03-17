إلغاء سباق قوارب مرموق في بريطانيا بسبب الكورونا

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تم إلغاء سباق القوارب المرموق بين جامعتي أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أعلن المنظمون.

وقال المنظمون في تغريدة: "نتيجة للوضع الحالي حيث يتفشى (كوفيد-19)، تم إلغاء سباق القوارب المقرر في 29 مارس".

وتقام الفعالية السنوية المرموقة منذ عام 1829. وعادة ما تقام في نهر التيمز في لندن.

وقال نادي التجديف في جامعة كامبريدج في بيان: "يستند هذا القرار بالكامل على اهتمامنا بسلامة طواقمنا ومشجعينا وموظفينا والمتطوعين".

وأفاد النادي بأن الإلغاء سيكون له تأثير كبير على الرياضيين والمدربين، الذين تدربوا للفعالية منذ سبتمبر 2019، مضيفا أنهم "يدركون أن الوضع الذي تواجهه المملكة المتحدة غير مسبوق".

كما قال نادي التجديف في جامعة أوكسغورد في تغريدة أنه بينما يعد هذا الأمر محبطا "فإن تقليل معدل انتشار هذا الفيروس يجب أن يحتل الأولوية".

وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في تغريدة أمس الاثنين، أن 1543 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، مع تسجيل 55 حالة وفاة.