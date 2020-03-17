مقدونيا الشمالية ترجئ الانتخابات البرلمانية بسبب فيروس كورونا

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اتفق القادة السياسيون بمقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء، على تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان من المقرر إجراؤها في 12 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي زوران زايف للصحفيين عقب الاجتماع: "هذه الظروف غير مناسبة لإجراء انتخابات، نحن بحاجة إلى حشد جميع مواردنا لحماية المواطنين".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس ستيفو بنداروفسكي استضاف الاجتماع الذي وافق أيضا على القرار. ولم يتم تحديد موعد جديد.

واتفقت جميع الأحزاب الرئيسية على الخطوة لصالح حماية صحة المواطنين، رغم أنها تسبب أزمة سياسية، في ظل وجود حكومة انتقالية فقط وحل البرلمان.

وسجلت البلاد إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا، 23 منهم في منطقة ديبار غربي البلاد، التي يهاجر منها عدد كبير من الأشخاص إلى أوروبا الغربية للعمل الموسمي.