بلجيكا تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة عشر حالات

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم /الثلاثاء / اكتشاف 185 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد " كوفيد 19" ، ليصل مجموع الحالات إلى 1243 حالة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة - في سياق تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء قد وصل إلى عشر حالات ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بعد أن كان العدد المعروف أمس لا يتجاوز خمس حالات.

وفي سياق متصل ، قررت بعض البلديات الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع فرنسا إغلاق المداخل المؤدية لأراضيها كإجراء وقائي.

وتشير مصادر محلية إلى أن الحكومة الفيدرالية في بلجيكا قد تتجه لتشديد الإجراءات المتخذة في البلاد لمنع تفشي الفيروس، مما قد يعني وضع البلاد بالكامل تحت "الحجر الصحي " على غرار ما يحدث في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت السلطات البلجيكية قد اتخذت مؤخرا قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية ، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة.

ويتوقع مركز إدارة الأزمات في بلجيكا استمرار ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة، بانتظار أن تظهر الآثار الإيجابية للإجراءات المعمول بها الآن.

وعلى المستوى الأوروبي، يتوقع أن يبدأ في وقت لاحق اليوم إغلاق الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي لمدة شهر كامل ، وفقا لقرار المفوضية الأوروبية.