4 أشياء يجب تنظيفها بالكحول الإيثيلي في المنزل لقتل الفيروسات والبكتيريا

زاد الطلب على الكحول الإيثيلي بالصيدليات ومحال أدوات التنظيف في مصر خلال الساعات الماضية؛ بسبب محاولة الكثيرين في حماية أنفسهم وعائلتهم من عدوى فيروس كورونا الذي تمكن من الانتشار بـ124 دولة؛ وذلك لقدرته على تنظيف الأسطح وقتل بعض أنواع الفيروسات.

ووفقًا لموقع "sydney solvents"، فإن الكحول الإيثيلي لا يستخدم في قتل الفيروسات الموجودة على الأسطح مثل المطابخ والأرضيات فقط، بل هو هام في تنقية أشياء عديدة داخل المنزل تتراكم عليها الفيروسات والبكتيريا دون إدارك بعض الأمهات لذلك، وهي:

1- الزجاج:

يستطيع الكحول الإيثيلي أو الإيثانول أن يكون منظفا مثاليا للزجاج؛ فهو ينقيه من البكتيريا والجراثيم والفيروسات التي تتراكم عليه جراء لمس الأيدي له من وقت لآخر، ومواجهته الهواء المحمل بالأتربة، وهذا أمر تغفل عنه بعض الأمهات ويتم التركيز على أسطح المطبخ والأرضيات فقط.

2- الخشب:

من الأفضل استخدام الكحول الإيثيلي لتنظيف قطع الأثاث التي تحتوي على خشب؛ لأنه منظف مضاد للبكتيريا والفيروسات التي تتراكم على الخشب بسبب العطس والسعال بشكل عشوائي، أو وضع المناديل عليه قبل التخلص منها بسلة المهملات.

وأفضل طريقة لتنظيف خشب الأثاث هي "وضع القليل من الكحول الإيثيلي على قطعة قماش ومسح المقاعد بها".

3- السرير:

يعتبر السرير من الأماكن التي تلتقط الحشرات الصغيرة وغير المرئية والميكروبات والجراثيم والفيروسات؛ لأن جسم الإنسان يلامسه على مدار ساعات الليل، وأحيانًا أكثر من مرة يوميًا، ولهذا يجب مسح السرير بقطعة قماش تحتوي على الكحول الإيثيلي بدلًا من التهوية فقط.

4- تنظيف الستانلس ستيل:

تصنع بعض الأواني وغلايات المياه المستخدمة في إعداد المشروبات الساخنة من مادة الستانلس ستيل، وكل هذه الأشياء معدة للاستخدام الدائم على مدار اليوم، ولهذا يجب الاهتمام بتنظيفها بالماء الساخن أو الكحول الإيثيلي للتخلص من الميكروبات والجراثيم التي تتراكم عليها وتسبب الأمراض.