 تصفيق جماعي لدقائق من سكان باريس تقديرا لدور الأطباء وأطقم التمريض - بوابة الشروق
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تصفيق جماعي لدقائق من سكان باريس تقديرا لدور الأطباء وأطقم التمريض

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:39 م

وجه سكان العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الثلاثاء الشكر بطريقة غير تقليدية إلى الأطباء وأطقم التمريض لدورهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك عندما سُمِعَت أصوات التصفيق وصيحات الشكر تنطلق لبضع دقائق من الشرفات والنوافذ في باريس عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت قد تمت الدعوة في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعراب للأطباء والممرضين عن الشكر والتقدير تحت وسم " نحن نصفق".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية فرضت منذ ظهر اليوم حظر تجول لمدة 15 يوما في البلاد لمكافحة أزمة كورونا.

وحدثت هذه الطريقة للتعبير عن الشكر للأطباء والممرضين في إسبانيا وإيطاليا واليونان.


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