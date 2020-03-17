نادي القضاة يقرر غلق مقره الرئيسي جزئيا لمواجهة كورونا

محمد جمعة

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، غلق الفرع الرئيسي للنادي بشارع شامبليون بوسط البلد، جزئيا، على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، وكذلك غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا اعتبارا من الثلاثاء.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن النادي اتخذ قرارات عدة في سبيل التدابير الاحترازية اللازمة واتباع الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.

وتضمنت قرارات المجلس إلغاء جميع الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم والندوات كافة، وكذلك إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس.

وسيتخذ النادي خلال فترة الغلق جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.

كما أمر المستشار محمد عبد المحسن، بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي

واتباع جميع الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه، حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.