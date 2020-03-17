الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء الاثنين، المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص الدولة الدائم على صحة وسلامة المواطنين.

كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتؤكّد الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".