رسالة من الرئيس السيسى إلى نظيره البوروندى حول تطورات ملف سد النهضة

سلم ‫وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى رئيس بوروندى بييرنيكرونزيزا تتعلق بتطورات ملف سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" - "سامح شكري‬ يلتقى رئيس بوروندى بيير ‫نيكرونزيزا ويسلمه رسالة السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف سد النهضة، ويتباحثان حول علاقات التعاون الثنائية بين مصر وبوروندى".

وكان شكرى، قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة البوروندية، فى مستهل جولة افريقية، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية ‫البوروندى إزيكيال نيبيجيرا‬.

وتشمل جولة وزير الخارجية كذلك، كلا من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

ويقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.