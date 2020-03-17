فيروس كورونا يؤجل مهرجان أسبوع أفلام الإنتاج المتميز

قال الإعلامي عادل عبساوي رئيس الادارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة، إنه تم تأجيل مهرجان أسبوع أفلام "الإنتاج المتميز" المقرر إقامته نهاية شهر مارس الجاري؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت إدارة الإنتاج المتميز قد أعدت لإقامة أسبوع لعرض مجموعة متميزة أفلامها في إحدى القاعات التابعة لوزارة الثقافة، للتعريف بالأعمال التي تشارك في المهرجانات الدولية باسم الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار بروتكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الثقافة.