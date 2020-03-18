الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي المستمر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من: قرغيزستان، وصربيا، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وروسيا، وأوكرانيا، وبنغلاديش، وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن عدد حالات فيروس «كورونا» التي تم تشخيصها إلى الآن 113 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.