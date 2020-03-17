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العراق يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم العراق
علم العراق
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 1:19 م

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واعد»، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، قد ارتفع إلى 154 حالة إصابة.

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