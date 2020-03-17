رابطة الأندية الأوروبية تبدي تأييدها لقرار تأجيل يورو 2020

كشفت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم (إكا) اليوم الثلاثاء عن تأييدها لقرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) لمدة عام واحد لتقام فعاليات البطولة في صيف 2021 .

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم تأجيل البطولة، التي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، لتقام في يونيو 2021 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت (إكا) إلى "التعاون والتكاتف العميق" لدى أسرة كرة القدم الأوروبية من أجل تخفيف وطأة العواقب الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أندريا أنييلي رئيس الرابطة وعضو اللجنة التنفيذية باليويفا : "أوروبا تواجهه أكبر تحد في هذا الجيل" حيث تواجه هذا الفيروس الوبائي الذي "يؤثر على كل عناصر المجتمع وأنشطته ومنها كرة القدم".

وقال أنييلي الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي : "التحدي الذي تواجهه رياضتنا هائل. ونحن كقادة لهذه الرياضة ، علينا مسؤولية لفعل كل شيء ممكن لحمايتها على المدى الطويل من خلال تخفيف آثار هذا الفيروس على اللعبة. قرار تأجيل يورو 2020 يمثل شهادة على الوحدة والجهود التعاونية من جميع الأطراف للمشاركة في صنع القرار الجماعي لما فيه مصلحة اللعبة".

ومع تأكيد قرار تأجيل يورو 2020 ، أكد أنييلي : "الهدف الآن هو إيجاد حلول لإنهاء موسم بطولات الأندية بأفضل شكل ممكن... وكذلك ، ضمان عودة كرة القدم مثل المجتمع كله إلى إيقاعها الطبيعي بأسرع شكل ممكن".