تعرضت الكنيسة البروتستانتية في كوريا الجنوبية لانتقادات بسبب استمرارها في قداس الأحد، الذي يشكل خطرا في العدوى الجماعية وسط الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأبلغت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عن 84 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 8,320 ويمثل اليوم الثالث على التوالي الذي وصلت حالات الاصابة الجديدة فيه الى أقل من 100 ، وفقًا لسلطات الحجر الصحي.

وفقًا للبيانات الحديثة ، فإن العديد من الإصابات الجديدة في العاصمة وضواحيها تشمل كنيسة مجتمع نهر النعمة الواقعة في مدينة سيونغنام في جنوب سيئول .

وقد ثبت أن 51 شخصًا ، 49 منهم من رعايا الكنيسة ، أصيبوا بكورونا الجديد بعد اكتشاف إصابة ستة أعضاء ، بينهم القس وزوجته ، خلال الأسبوع الماضي.

وتجري السلطات اختبارات على جميع أتباع الكنيسة البالغ عددهم 135 الذين حضروا القداس في يومي 1 و 8 مارس.

ويشتبه في كنيسة بروتستانتية أخرى في شرق سيول بأنها موقعًا لمجموعة عدوى أخرى في العاصمة ، بعد إصابة 24 شخصًا ، من بينهم أتباع.

لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى ، حثت الحكومة المجتمع الديني على الامتناع عن عقد القداس والاجتماعات لأن التجمعات الدينية المكتظة في الأماكن المغلقة هي الأكثر احتمالاً أن تؤدي إلى الإصابة بالفيروس بشكل جماعي.

ورداً على ذلك ، علقت الكنيسة الكاثوليكية جميع التجمعات في جميع أنحاء البلاد في 25 فبراير ، وتوقف البوذيون عن إقامة الصلوات والمناسبات العامة بالاضافة الى عدم اقامة صلاة الجمعة في المسجد المركزي في سيئول وجميع المساجد في مدن موزعة في البلاد.

ومع ذلك ، كانت الكنيسة البروتستانتية مترددة في الامتثال لتوصية الحكومة بالعبادة عبر الإنترنت في أيام الأحد.

وفقا لحكومة سيئول الاقليمية، عقدت حوالي ثلث الكنائس البروتستانتية في العاصمة قداس الأحد في عطلة نهاية الأسبوع.

وأغلقت الكنائس الكبيرة ذات الأسماء الكبيرة بما في ذلك كنيسة يوئيدو في سيئول - مع 560.000 متابع ، أكبر كنيسة بروتستانتية في كوريا الجنوبية - أبوابها وحولت مصلياتها للخدمات عبر الإنترنت.

لكن العديد من الكنائس متوسطة الحجم والصغيرة مثل كنيسة نهر النعمة في سيونغنام رفضت التوقف عن القداس منذ تفشي الفيروس ، مما أثار انتقادات شديدة بسبب استراتيجيتها المتهورة المتصلبة.

وفقا لراعي كنيسة سيونغنام المتضررة بالفيروسات ، لا تستطيع العديد من الكنائس التي تعاني من ضائقة مالية مثل كنيسته تحمل الوضع بسرعة.

وقال القس ، الذي دخل المستشفى بعدوى الفيروس: "أنا آسف للغاية لإحداث مشاكل للمجتمع الكوري والكنيسة". "لكن الكنائس الصغيرة ذات الميزانية المحدودة أو التي يديرها كبار القساوسة لا تستطيع إنفاق الأموال على إنشاء بنية تحتية للبث عبر الإنترنت."

وشكى الاتحاد الكوري للكنائس المسيحية (UCCK) ، الذي لديه أوامر بروتستانتية رئيسية بما في ذلك الكنيسة المشيخية في كوريا ، تحت جناحه ، من الجو الاجتماعي السلبي في المجتمع.

وقال الاتحاد في بيان صدر الأسبوع الماضي "العبادة قيمة لا تنتهك والهدف الذي لا يمكن للكنيسة التخلي عنه" ، واصفا الطلب الذي تقوده الحكومة بوقف الخدمات خارج الإنترنت بأنه "تهديد".

وسط دعوات متزايدة لحظر جميع الخدمات الدينية في الموقع ، ومع ذلك ، فإن حكومة كوريا الجنوبية تتخذ نهجًا حصيفًا.

وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "يقول البعض إنه يجب توخي الحذر عند فرض إجراءات لحظر جميع المناسبات الدينية." "بما أن حرية الدين مكفولة بموجب الدستور، فنحن بحاجة إلى مراجعة وإعداد دقيق قبل تطبيق مثل هذه الإجراءات".

وقال إن الحكومة ، بدلاً من ذلك ، تبحث عن طرق لتقديم الدعم التقني لمساعدة الكنائس على تنفيذ البث عبر الإنترنت أو وضع إرشادات مفصلة حول الوقاية من الفيروس.