هدى أمين

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس كورونا في العالم، قامت الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ، مشيدًا بعملية توعية المواطنين، وبقراري تعليق الدراسة وإغلاق المراكز التعليمية.

وأضاف «عبد العال»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الاثنين، أنه تم إغلاق 540 مركز تعليمي في القاهرة حتى مساء الاثنين، بالإضافة إلى غلق 250 مركز رياضي «چيم»، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة المعنية، تم غلق الحضانات.

وتابع أنه مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الشيشة من أكثر مسببات نقل عدوى فيروس كورونا؛ كان لا بد من اتخاذ قرار بحظرها، مضيفًا أن هناك حملات مكثفة على مستوى القاهرة لرفعها من جميع المقاهي.

وأشار إلى أن المقهى الذي يخالف القرار ويقدم شيشة، سيتم غلقه وتغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه كان في جولة تفقدية؛ للتأكد من تنفيذ قرارات رفعها، وأن أعداد الأشخاص انخفضت بنسبة كبيرة في المقاهي.

وناشد المواطنين بالحرص والوعي تجاه إقامة حفلات الزفاف، مضيفًا أنه تتم متابعة الأسواق وضبط الأسعار مع وزارة التموين، وأن الأسواق الأسبوعية تم منعها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين

ونجحت الجهات المعنية في غلق عددًا من المراكز التعليمية تنفيذا لقرارات الغلق بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين، ومنع التجمعات الطلابية.

وكانت وزارة الداخلية قالت إنها بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

https://youtu.be/Xodw6w-tItU