معهد جوته يقتصر على تقديم دورات اللغة عبر الإنترنت فقط في ألمانيا

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(د ب أ)

أعلن معهد جوته الألماني الرائد عن وقف دورات تعليم اللغة في الفصول الدراسية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد يوم الاثنين إن الدورات ستُقدم عبر الإنترنت من الأربعاء حتى 19 نيسان/أبريل.

وتم إغلاق حوالي 90 فرعا من أفرع المعهد الـ 157 في الخارج حاليا، مع إتاحة دورات اللغات والعروض الثقافية عبر الوسائط الرقمية فقط.

وقيد 12 فرعا للمعهد في ألمانيا وصول الأشخاص إليه يوم الاثنين.

وقال الأمين العام لمعهد جوته يوهانس إيبرت: "بالنسبة لنا، صحة المشاركين في الدورات وموظفينا في البلدان المضيفة وألمانيا أمر بالغ الأهمية".

يشار إلى أن معهد جوته هو نقطة الاتصال الثقافية الرئيسية لألمانيا حول العالم.

وينتشر المعهد في 98 دولة وله أكثر من ألف مكتب في جميع أنحاء العالم.