الكنيسة القبطية في الكويت تقصر الصلاة على كاهن و5 شمامسة

أصدر الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، قرارًا باقتصار صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية مارمرقس القبطية الأرثوذكسية بالكويت على الآب الكاهن و5 شمامسة للخدمة داخل وخارج هيكل الكنيسة، على أن يتم إذاعة القداس في بث مباشر، من خلال المركز الإعلامي بالكنيسة.

وقال المطران، حسب بيان صحفي، إن القرار حتى إشعار آخر حسب ما تقتضيه ظروف البلاد.

وأكد: «نثق في فاعلية سر التناول، ولكن نخشى انتقال العدوى بين المصلين في وجود الأعداد الكبيرة في الكنيسة، حيث أن هذا المرض لا تظهر أعراضه من بداية الإصابة»، متابعًا: «نصلي كل يوم من أجل يتحنن الله بمراحمه ويرفع الله عن العالم الوباء والفناء والغلاء وكل مكروه».

وكانت رابطة الكنائس المسيحية في الكويت قررت إيقاف جميع الأنشطة والخدمات التي لها طابع التجمع الكبير، حسب بيان نشرته كاتدرائية مارمرقس بالكويت.