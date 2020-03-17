ملبورن الأسترالية تتحول لمدينة أشباح بسبب فيروس كورونا

بدت مدينة ملبورن الأسترالية شبيهة مدينة الأشباح، حيث أصبحت تقترب من الإغلاق التام، وسط انتشار ظاهرة "شراء الذعر"، من المواطنين خوفا من عدم التمكن من الخروج من منازلهم لشراء احتياجاتهم اليومية.

وأصبح أحد الأسواق البارزة في قلب المدينة الأسترالية، فارغًا بعد أن تسابق وتشاجر المواطنون هناك مع بعضهم البعض في المحل التجارية لاكتناز المشتريات.

فيما يقول أصحاب المتاجر الذين أتاحو متاجرهم للتسوق، يوم الثلاثاء، إنهم غير متأكدين إلى متى يمكنهم العمل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سوق الملكة فيكتوريا الشهيرة في ملبورن كان هادئا بشكل مخيف، يوم الثلاثاء، وسط اختبارات للفيروس التاجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب المتاجر كانوا يرتدون أقنعة واقية من الفيروس، وبحلول وقت الغداء كان المتسوقون قد سحبوا جزءًا كبيرًا من قسم اللحوم، ولكن على الرغم من ذلك تركوا كميات كافية لحد ما.

وقال أحد الجزارين في غرب ملبورن لصحيفة "ديلي ميل أستراليا"، إنه باع لحومًا تكفي لمدة شهر خلال يوم واحد، لكنه توقع استمرار إمداده باللحوم.

ملبورن ليست فارغة تماما إلا أن شوارعها أصبحت لا تعج بالحركة كالسابق، فعادةً ما تعج مكتبة "الولاية العامة" على الطريق مباشرة بالطلاب والسياح الذين يجلسون في الخارج في مروجها الخضراء الورقة، أما الآن فأصبحت خالية، فيما توقفت المحاكمة عمليا، لتتحول منطقة المحاكم في شارعي ويليام ولونسديل للوضع الهادئ المميت.

أما في منطقة الساعات الأيقونة، فخلت من المارة، بعد أن كانت نقطة التقاء لمئات من الأستراليين الذين يتيخذونها موقعا مركزيا لإجراء اللقاءات.

أيضا ضرب الصمت الحي الصيني، لأول مرة، وبقت القطارات والترام فارغان بالفعل.

الآن تسير الحياة في ملبورن إلكترونيا، بعد انتقال الجامعات والمدارس إلى نموذج التعليم عبر الإنترنت على مدار الأيام والأسابيع القادمة.