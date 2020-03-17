الأم المثالية في أسوان: أتمنى أداء فريضة الحج

فازت عايدة عبدالشكور عويس، بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان.

وتعيش عايدة في منطقة الشيخ عامر بمدينة دراو، قائلة: "لقد توفى زوجي (جمال أبو زيد) عام 2005، وترك لي أبنائي في مراحل التعليم المختلفة، وقررت أن أحقق حلم الأب بأن يكون جميعهم أطباء، وبتوفيق من الله والصبر تحقق الحلم".

وأوضحت عايدة أن معاشها كان 700 جنيه، ولا يوجد دخل سوى راتبها البسيط، متابعة: "لكن الله وقف بجانبي، حتى تمكنت من النجاح في مهمتي التي تركها لي والد أبنائي في أن يكونوا أطباء ناجحين".

وقالت الحاجة عايدة: "حصلت على الأم المثالية على مستوى نقابة المعلمين بدراو، وذهبت للعمرة في رمضان، وأتمنى أن أذهب لأداء فريضة الحج".