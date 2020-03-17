جهاز تنمية المشروعات: تيسيرات ائتمانية للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز سيدعم كافة المشروعات الممولة من خلاله وسيساندها لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية السلبية.

وأضافت جامع، في بيان للجهاز اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه.

وذكرت أن الجهاز بصدد إصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى.

وأكدت نيفين جامع أن "الجهاز سيقف خلف أبنائه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيشارك في حل كافة المشاكل والعقبات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا".

وأعلن هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز، أن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع آثار أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار عماد إلى أن فروع الجهاز ستستقبل كافة أصحاب المشروعات المتضررين، وسيتم دراسة كل حالة على حده لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية وتخفف من آثار الأزمة الراهنة ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.