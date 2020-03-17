أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة؛ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقرر «غنيم» إلغاء جميع الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وإغلاق كل المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا "، بداية من الساعة 10 مساءً اليوم وحتى 6 صباح اليوم التالي، باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت، والبقالة بجميع أنواعها وأحجامها.

ويُفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل"الديلفيري"، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح، ودور المناسبات من صباح الخميس المقبل 19 مارس الجاري، مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أو إقامة الأفراح.

كما أصدر المحافظ، تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بمنع تقديم"الشيشة" بجميع المقاهي والكافتيريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص رقم على تطبيق "الواتس آب" لاستقبال جميع الشكاوي الخاصة بمضاعفة أسعار السلع أو زيادتها بشكل جائر.

وأكد أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم، سواء من أجهزة المحافظة المعنية والجهات الأمنية والرقابية، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التموينية، لتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات، وأماكن تخزين الأغذية والسلع، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) التي شكلها المحافظ.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ونقباء نقابات: الأطباء والصيدلة والأسنان والتمرض والطب البيطري.