نقيب أطباء كفر الشيخ: مستعدون لمواجهة ما هو أسوأ من كورونا

قال نقيب الأطباء في كفر الشيخ، الدكتور عمرو أبوسمرة، إن أطباء المحافظة بلا استثناء مستعدون لمواجهة فيروس كورونا ولما هو أسوأ، مضيفًا: "لن يتقاعس طبيب عن أداء مهامه المكلف بها نحو مواجهة المرض".

وأضاف أن الأطباء يطالبون فقط بتوفير جميع درجات الحماية لهم والفرق المعاونة في كل مستشفيات المحافظة "وقتها لن يتقاعس أي طبيب في عمله".

وأكد أن النقابة تقترح على المحافظ اللواء جمال نورالدين، ومدير الأمن اللواء محمود حسن الذهاب إلى المستشفيات، وتقديم الدعم المعنوي للفرق الطبي، حتى لا يشعر مقدمو الخدمة أنهم وحدهم في مواجهة الوباء.

كما دعا نقيب الأطباء في كفر الشيخ أهالي المحافظة إلى الالتزام بتعليمات المسؤولين المتضمنة عدم ترديد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من مصادرها.

وقال: "النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع أي شخص يهاجم الأطباء ويكيل لهم الاتهامات دون أي دليل لأن جنود البالطو الأبيض في خدمة المواطن، ولن يتقاعسوا في أداء مهامهم الوطنية حتي تتجاوز الدولة تلك الأزمة".