أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب وجهه، مساء الثلاثاء، عن جملة من القرارات؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد من بينها؛ غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، تتمثل هذه القرارات في غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية، بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية، والتعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها، بالإضافة الى الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.



كما تشمل هذه القرارات أيضًا التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين، ومنع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، إلى جانب منع تصدير أي منتج استراتيجي سواء كان طبيًا أو غذائيًا إلى أن تنفرج الأزمة؛ وذلك حفاظًا على المخزون الاستراتيجي الوطني.



وقرر الرئيس الجزائري تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الآذان؛ استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة، ومحاربة من يستغلون فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها، والبحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة.



وأشارت القرارات إلى الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد من الأسرة إلى أسرّة إنعاش عند الضرورة، ووضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور، إضافة إلى مزيد من التوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين.