أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة«اليونسكو»، عن تسجيل رقم قياسي للأطفال والشباب والكبار، الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وصل إلى 776.7 مليون طالب على مستوى العالم.

وأوضحت «اليونسكو»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة 100 دولة أعلنت عن إغلاق مؤسسات تعليمية؛ سعيًا منها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى عملها على تقديم الدعم الفوري لهذه البلدان، التي تحاول الحد من اضطراب العملية التعليمية إلى أقصد حد ممكن، وتسعى إلى تيسير استمرارية التعلم.

وأضافت أنه تم رصد 85 دولة قامت بإغلاق المدارس في جميع أنحائها، و15 دولة قامت بإغلاق المدارس في بعض المناطق.