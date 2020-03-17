الرزفي من سجن «أبوغريب» لرئاسة الحكومة العراقية

كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل محمد توفيق علاوي المكلف قبله في نيل ثقة البرلمان.

وعلى الرغم من الانتقادات المسجلة في حق الزرفي، كونه مسؤول سابق في وزارة الداخلية العراقية، إلا أنه كان طيلة الـ5 أشهر الأخيرة، الأقرب إلى صوت المتظاهرين، حيث سبق واتهمه صدريون بـ"الوقوف وراء تمرد المتظاهرين في الشارع".

والرزفي، هو عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي، ولد في محافظة "النجف"، يناير 1966، من أبوين عراقيين.

وتكوينه الأكاديمي كان في مجمله دينياً، في جامعة الكوفة، حيث حصل على درجة "الباكالوريوس" و"الماجستير" والدكتوراه، في تخصص الفقه الإسلامي.

وبدأ ماضيه السياسي، بالعمل النظامي داخل حزب الدعوة، الذي انضم إليه عام 1983، لخوض مرحلة لاحقة ما بين (1988 و1991)، كمعتقل بالسجن المؤبد في سجن "أبو غريب"، بحسب قناة "الحرة" الإخبارية.

لكنه لم يكمل هذه العقوبة حيث كان من الفارين من "أبو غريب"، في فبراير 1991، إثر فوضى نجمت عن "انتفاضة شعبية"، في العراق، وكان أبرز المشاركين فيها، وأصيب فيها بجروح لثلاث مرات.

وبحكم المتابعات الأمنية عقب مشاركته في الانتفاضة، هاجر الزرفي، من عام (1991-1994) إلى مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام (1994-2003) في الولايات المتحدة الولايات المتحدة، ويفترض أنه حصل على الجنسية الأمريكية فيها.

وفي العام 2004، عاد إلى العراق، وأسس "حركة الوفاء العراقية"، كواجهة سياسية ساعية للمشاركة في الحياة السياسية، عقب سقوط نظام الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.

وكان أول المناصب التي اعتلاها، خلال عام 2004، نيل عضوية فريق هيئة الإعمار العراقي، ليعقب ذلك تعيينه كمحافظ للنجف في العام 2005.

وفي 2006 حصل على عضوية مجلس محافظة النجف، و ترأس "كتلة الوفاء"، للنجف في العام نفسه.

ومن عام 2006، بدأ في تقلد مناصب أمنية واستشارية في وزارة الداخلية العراقية، حيث شغل مابين (2006- 2009)، منصب وكيل مساعد شؤون المخابرات في وزارة الداخلية.

وفي العام 2009، عاد لمنصبه السابق، كمحافظ للنجف، واستمر فيه حتى العام 2015.

وعن مواقفه السياسية، عرف عدنان الزرفي، بدفاعه على استقلال العراق من التبعية للخارج وإلغاء الفوارق الطائفية، التي يقول إنها "لا تحدد أساس الوطنية".

والزرفي معروف بدفاعه على فكرة أن "العراقيين أكثر وأولى شعوب منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالرفاهية لما لهم من ثروات نفطية".