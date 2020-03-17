فرنسا تفرض الخروج بإذن مسبق باستثناء الصحفيين

- إذاعة فرنسية تكشف كيفية استخراج تصريح الخروج من المنزل

غداة إعلان السلطات الفرنسية عدة تدابير، بينها حظر التنقل داخل فرنسا من، فسيكون عليك تنزيل شهادة خروج من المنزل لتبرير أي رحلة استثنائية.

وذكرت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، إنه "رغم تلك التدابير الصارمة فإن هناك استثناءات يمكن تبريرها بشهادة متاحة على موقع الحكومة الرسمي"، موضحة أنه يجب أن يمتلك الفرنسيون المستند في حالة النزول إلى الشوارع.

من جانبه، تدخل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، في ساعة متأخرة بعد خطاب ماكرون، قائلًا إن "جميع الأشخاص الذين لايزالون يخرجون في الشوارع سيتعين عليهم تبرير تحركاتهم، موضحاً أنه يجب أن يكون لدى كل شخص، وثيقة تثبت سبب رحلته".

وقال كاستنر إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشددا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والالتزام بها.

وأضاف أن البلاد تتخذ إجراءات حظر صحي مثلما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا اللتان صارتا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء. وأجاز التنقل لظرف قاهر أو التنقل في محيط المنزل بشكل منعزل أو بغرض التبضع أو لزيارة أسرية محدودة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشرحت الإذاعة الفرنسية كيفية تنزيل شهادة الخروج من المنزل، مع شرح مبررات لكسر حظر التجول الإلزامي، والحجر الصحي الإجباري الذي فرضته الحكومة الفرنسية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن هذه الشهادة متاحة خلال بضع ساعات على الموقع الرسمي للحكومة (الرابط: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire ).

وأوضحت "فرانس بلو" أنه لسوء الحظ، يعاني الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية من صعوبات فنية خطيرة - ربما بسبب التدفق الكبير للفرنسيين لتنزيل هذه الشهادة.

وتابعت:"بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون طباعتها في المنزل، تقبل الحكومة الفرنسية أيضًا نسخة مكتوبة بخط اليد من شهادة الخروج"، موضحة أنه التفاضيب المطلوبة سبب الخروج، وتاريخ الرحلة المخطط لها.

وفي شهادة الخروج هذه التي يمكنك تنزيلها من موقع الويب الحكومي، يجب أن تشير بوضوح إلى سبب رحلتك. لتجنب الخروج قدر الإمكان، تحدد هذه الوثيقة بشكل طوعي الاحتمالات لعدد خمسة: أدناه ، ستجد جميع الأسباب التي يمكن أن تبرر رحلة خارج المنزل".

ومن بين الخيرات المطروحة "الرحلات بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني، عندما تكون ضرورية لممارسة الأنشطة التي لا يمكن تنظيمها في شكل عمل عن بعد أو رحلات مهنية لا يمكن تأجيلها، أو الرحلات للقيام بالمشتريات الأساسية في المؤسسات المعتمدة القائمة على (Government.fr)، أو الخروج لأسباب صحية، أو لعائلية قاهرة، أو لمساعدة الأشخاص المستضعفين أو رعاية الأطفال، أو رحلات قصيرة ، قريبة من المنزل، تتعلق بالنشاط البدني الفردي للناس، باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذا الحظر على السفر. على سبيل المثال، لن يحتاج الصحفيون الذين لديهم بطاقة صحفية إلى تنزيل شهادة الخروج هذه. وذلك في ظل حرية الإعلام التي تدعمها فرنسا.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه "لتجنب أي خطر من الملاحقة القضائية، في حالة التخلف عن التدابير، عليك دفع الغرامة المفروضة 38 يورو. لكن وزير الداخلية الفرنسي أوضح أن التكلفة سترتفع بسرعة إلى "مستوى أعلى من 135 يورو" لثني أي سلوك سلبي.