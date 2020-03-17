هدى أمين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة العمليات بالجهاز مستمرة في العمل منذ صدور تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتوجيهه باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المستغلين للظروف الراهنة.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه تم الاجتماع مع الدكتور علي مصيلحي،وزير التموين، والتوجيه بالإعلان عن الرقم الخاص بحماية المستهلك «19588» وخدمة «المواطن الرقيب» عبر الواتساب، على رقم «01281661880»؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين؛ التي من شأنها تؤكد تعرضهم لممارسات سلبية ضارة، أو وجود أماكن تستغل هذه الظروف، أو تحجب السلع عن التداول، خاصة «الكمامات والمستحضرات، وكل ما هو متعلق بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، لافتًا إلى أنه قد وصل 210 بلاغ، حتى مساء أمس الاثنين.

وأوضح أن هناك فريق عمل مكون من «جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والرقابة التجارية والتموينية»؛ متواجدين في الشوارع والمناطق الموجود بها هذه المستلزمات، مشيرًا إلى أنه تم عمل محاولات شراء، واتخاذ إجراءات قانونية مع المخالفين.

وتابع أن قانون حماية المستهلك وضع ضوابط عديدة للحد من حبس السلع عن التداول، لتعطيش السوق، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة، لمنع ذلك.

واشار إلى ضبط متجر في المنوفية يبيع كمامات، ومستحضرات مجهولة المصدر، والتحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أن في الإسكندرية تم ضبط مصنع كيماويات ينتج هذه المستحضرات مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، بالإضافة إلى آخر في منطقة اكتوبر؛ ينتج مكملات غذائية.

وأوضح أن الجهود تسير والإجراءات التي تتخذها الدولة «متميزة»، مؤكدًا أن الحكومة لا تتوانى لحظة في اتخاذ إجراءات للحفاظ على المواطنين.

وناشد المواطنين بالاستهلاك الرشيد العادل، وعدم إعطاء فرصة للتجار «الجشعين» لاستغلال هذه الظروف، على حد تعبيره.

https://youtu.be/relbcgACb5s