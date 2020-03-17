هدى أمين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد المراكز التعليمية التي تم إغلاقها، قد وصل أمس الاثنين إلى 1935 مكان، مضيفًا أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، بمعاونة كل الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الاثنين، أن منذ صباح اليوم تواصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية مع المحافظات بشأن التأكيد على الحزم والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار السلع الأساسية والمطهرات، مؤكدًا أن المحافظين بدأوا في حملات مكثفة على الأسواق، بالتعاون مع «مديريات التموين والجهات التابعة لها، ومديريات الأمن، والأجهزة التنفيذية ذات الضبطية القضائية في المحليات»؛ لمنع استغلال المواطنين من قبل بعض التجار الذين يتعمدون إخفاء السلع، أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، مناشدًا المواطنين بعدم تدخين الشيشة، أو تداولها، مضيفًا أن المحافظين تحركوا بإجراءات من شأنها منعها.

ونجحت الجهات المعنية في غلق عددا من المراكز التعليمية تنفيذا لقرارات الغلق بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين، ومنع التجمعات الطلابية.

وكانت وزارة الداخلية قالت إنها بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

https://youtu.be/xID4Xlvet-E