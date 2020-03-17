الأهلي السعودي يحتفل بمرور 83 عاما على تأسيسه

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احتفل النادي الأهلي السعودي بمرور 83 عاما على تأسيسه ومشاركته في المنافسات الرياضية.

وبث النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قصير تحت عنوان "وعبر الزمان سنمضي معا"، مرفق ببعض من لقطات مباريات الفريق الأول لكرة القدم، سبقه حديث مقتضب للأمير الراحل عبدالله الفيصل، عن النادي ودور الجمهور في مسيرة فريق الكرة.

وتأسس النادي الأهلي في 17 مارس 1937، ويعد النادي الوحيد الذي جمع الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد (2016)، وتوج ببطولة دوري المحترفين ثلاث مرات وكأس خام الحرمين الشريفين 13 مرة والسوبر السعودي مرة واحدة.