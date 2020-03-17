دراسة صينية: احتمالية إصابة حاملي فصيلة الدم A بكورونا أكبر من غيرهم

كشفت الأبحاث في مدينة ووهان الصينية، أن المرضى الذين يحملون فصيلة الدم "A" لديهم معدل أعلى من فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد، ويميلون إلى التعرض لمضاعفات أكثر حدة من أولئك الذين لديهم فصيلة الدم "O"، فأصحاب الفصيلة الأخيرة، نسب تعرضهم للخطر أقل بكثير مقارنة بالآخرين، وهو ما نشر عنه تقرير مفصل في موقع "south china morning post".

وفقاً لدراسة أولية على مجموعة من المرضى في الصين، المصابون بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وُجد أن أصحاب فصيلة الدم "O" لديهم مقاومة أكثر للمرض، حيث أخذ الباحثون عينات دم من فصائل مختلفة لأكثل من 2000 مصاب بفيروس كورونا في ووهان، وقارنوها بالسكان الأصحاء المحليين، ووجدوا أن فصيلة الدم "A" يميلون أكثر للإصابة بالفيروس.

في حين قال الباحثون، إن الدراسة كانت أولية وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، إلا أنهم حثوا الحكومات والمرافق الطبية على النظر في اختلافات فصيلة الدم عند التخطيط لإجراءات التخفيف أو علاج المرضى من الفيروس.

وقال الباحث وانج شينجهوان، أحد القائمين على الدراسة والطبيب في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان: "قد يحتاج الأفراد أصحاب فصيلة الدم A إلى حماية ورعاية أكثر لتقليل فرص الإصابة وزيادة حدة لأعراض، وعلى العكس كانت فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مقارنةً بفصائل الدم الأخرى"، وفقًا للبحث المنشور في 11 مارس الجاري.

وأوضحت الدراسة أن من بين 206 مرضى توفوا بسبب فيروس كورونا في ووهان، كان 85 منهم يحملون فصيلة الدم A، وهو ما يزيد بنسبة 63% عن حاملي فصيلة الدم O، وقد أجرى الدراسة علماء وأطباء من مدن مختلفة في أنحاء الصين، منها بكين ووهان وشنجهاي وشنتشن.

وقال جاو ينجداي، الباحث في أحد مختبرات أمراض الدم التجريبية في تيانجين ولم يشارك في الدراسة، إنه يمكن تحسين هذه الدراسة من خلال حجم عينة أكبر، لكي يتم التأكد من نتائجها، وأنه على الرغم من أن 2000 مصاب كعينة للدراسة عدد ليس صغير، ولكنه يعتبر ضئيلا مقارنة بإجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال جاو إن من القيود الأخرى للدراسة أنها لم تقدم تفسيرا واضحا حول هذه الظاهرة، مثل التفاعل الجزيئي بين الفيروس وأنواع مختلفة من خلايا الدم الحمراء، مضيفًا أن الدراسة الجديدة قد تكون أكثر إفادة للمهنيين من الأطباء، ولكن لا يجب على المواطنيين العاديين ألا يأخذوها على محمل الجد بشكل كامل، وحذر من إصابة حاملي فصيلة A بالذعر أو الهلع بعد الاطلاع على الدراسة.