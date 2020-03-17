المستشفى الأميري في الكويت تعلن تأجيل مواعيد العيادات الخارجية

أعلنت المستشفى الأميري في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع مواعيد العيادات الخارجية والتوقف عن استقبال جميع المراجعين إلى حين إشعار آخر؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، سيقتصر العمل بالعيادات الخارجية في مبنى التوسعة الجديد على إعادة صرف الأدوية والمكملات الغذائية فقط في الفترة الصباحية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا من الأحد إلى الخميس، لأقسام الباطنة وجراحة الأطفال.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 188 ألف إصابة.