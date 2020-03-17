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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميما بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوما للقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى الدول السابقة وهي مصر والصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية وإيطاليا والعراق وإيران.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).في البلاد".

وأضاف البيان "أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من باقي دول العالم".

وأوضحت أن هذه التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى اشعار آخر.