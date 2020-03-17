نائب محافظ الدقهلية: لسنا بؤرة لانتشار فيروس كورونا

نفى هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ما تردد عن المحافظة أنها بؤرة لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تسليط الضوء عليها بسبب تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس بإحدي القرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية الشديدة، لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره، مؤكدًا أنه تم وضع 300 أسرة في الحجر الصحي، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة.

وتابع أنه يجب عدم التهويل والمبالغة في أخبار انتشار فيروس كورونا، للحد من تكالب الناس على شراء السلع التجارية، منوهًا أنه يعطي فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة من التجار في الاستغلال، بينما جميع السلع الغذائية متوفرة.

وطمأن المواطنين أن الوضع مستقر وليس بالتهويل الذي أشاع على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار خاص بأي قرية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم رش المطهرات في جميع الشوارع وأماكن التجمعات من خلال طائرات خاصة.

وأوضح أنه تم تقصي حالات الاختلاط في المكان التي ظهرت فيه إصابة السيدة المتوفاة من فيروس كورونا، مشددًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في تلك القرية.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 166 حالة، من بينها أربعة حالات وفاة، ومن جانبها وجهت وزيرة الصحة هالة زايد باتخاذ إجراءات وقائية مشددة في محافظات الدقهلية، ودمياط والمنيا.