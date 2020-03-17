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تأجيل الانتخابات في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا


نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:37 ص

(د ب أ)

أرجأت صربيا اليوم الاثنين، الانتخابات البرلمانية والاقليمية والمحلية التي كان من المقرر إجرائها في 26 نيسان/أبريل المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة الانتخابات الجمهورية إنها قررت "وقف جميع الأنشطة الانتخابية ... وتعليق عملية الانتخابات مؤقتًا أثناء حالة الطوارئ التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فلاديمير ديميتريفيتش رئيس اللجنة، إن الاستعدادات للانتخابات ستستأنف بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ أمس الأحد، في محاولة لمنع الانتشار السريع للوباء وأقرت سلسلة من الإجراءات ، مثل إغلاق حدودها وإغلاق المدارس والحد من التجمعات العامة.


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