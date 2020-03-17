(د ب أ)

قررت الحكومة الدنماركية زيادة قيمة طروحاتها من السندات للمساعدة في تمويل الإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مكتب الدين العام الدنماركي في كوبنهاجن اليوم الاثنين إن الحكومة تستهدف زيادة قيمة طروحاتها من سندات الخزانة خلال العام الحالي بمقدار 50 مليار كورونا دنماركية (5ر7 مليار دولار) لتصل إلى 125 مليار كورونا، لتمويل مبادرات الحكومة للتخفيف من تداعيات انتشار كوفيد 19.

كانت الدنمارك قد أغلقت حدودها أمام الوافدين وأغلقت المدارس وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. ولمساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا تعهدت الحكومة الدنماركية بتخصيص 20 مليار دولار لتغطية أقساط الضرائب المتأخرة وتخفيف قواعد رأسمال البنوك بما يتيح سيولة نقدية بقيمة 30 مليار دولار لدى البنوك يمكنها إقراضها.

وقال وزير المالية الدنماركي نيكولاي وومين يوم الخميس الماضي إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها للتأكد من ألا تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية.



