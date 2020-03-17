5 أحراز تؤجل الإعلان الرسمي لانتخابات المحامين

رئيس اللجنة المشرفة يعلن النتائج غدا.. ويدعو المحامين بعدم إثارة القلق

«الإصلاح» يطالب بإنقاذ النقابة من أنصار عاشور

رجح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أحمد أبو دقة، إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمى، صباح غدا الأربعاء، نظرا لعدم وصول أحراز 5 لجان فى محافظات بعيدة، مؤكدا نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل سليم وحسب الاشتراطات المعلنة، مطالبا جموع المحامين بعدم إثارة القلق وعدم افتعال أزمات حول نتائج الانتخابات.

وأوضح أبو دقة، لـ«الشروق» أن لجان الفرز الفرعية تقوم بتحريز الأوراق ونقل مشتملاتها إلى اللجنة العامة الموزعة على المحافظات، وبدورها ترسل اللجان العامة تلك النتائج مباشرة على جهاز الكمبيوتر اللجنة الرئيسية لإعلان النتائج النهائية، مستبعدا حدوث أى تزوير: «الناس دائما يحاولون عمل قلق، لكن ليس هناك أى مجال للقلق، والأحراز تأتى إلى اللجنة وعليها الشمع الأحمر، ومحكمة الغلق».

وشهد محيط النقابة العامة بمنطقة الإسعاف، تشديدات أمنية بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة انتخابات النقابة التى أجريت على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة؛ حيث وضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية بمحيط النقابة، وأمام أسوارها الخارجية، بجانب انتشار رجال الشرطة بالزى المدنى والرسمى أمام أبواب النقابة. يذكر أن اشتباكات عدة وقعت بين المحامين وبعضهم البعض وأنصار المرشحين عقب البدء فى عملية فرز الأصوات.

وحاول بعض المرشحين اقتحام غرفة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، وتدخلت قوات الشرطة فى العديد من المرات لتهدئة الأوضاع. ومن جهته، قال وكيل النقابة العامة للمحامين السابق، مجدى سخى: إن ما حدث، من اشتباكات بين المحامين وبعضهم البعض «أمور طبيعية تحدث نتيجة الانفعالات بين أنصار المرشحين لمقعد النقيب سامح عاشور ورجائى عطية».

وأشار سخى لـ«الشروق»، إلى أنه من حق أى محامٍ يعترض على ما يحدث من مشكلات مثل مشكلة أحراز إسكندرية، ويثبت اعتراضه فى محضر، وفى النهاية القرار للجنة المشرفة، ورفض التعليق على أى شىء آخر قبل الإعلان الرسمى للنتيحة، متوقعا أن تعلن النتيجة الرسمية اليوم.

فى المقابل، اتهم إبراهيم سعودى، المتحدث باسم قائمة الإصلاح، التى تدعم رجائى عطية، أنصار المرشح سامح عاشور بمحاولة إفساد الانتخابات بعد تأكدهم من هزيمته، مطالبا أجهزة الدولة بالتدخل لإنقاذ المحامين، على حد تعبيره، مضيفا: سامح عاشور وأنصاره يريدون إحراق مصر، وإفساد العملية الانتخابية، بعد فوز المرشح لمقعد نقيب المحامين رجائى عطية.

وبشأن تقدم المحامين عبدالمنعم نوح وعبدالجواد أحمد وخالد أبو كراع ببلاغات واعتراضات للجنة المشرفة على العملية الانتخابية للمطالبة بالتحفظ على أوراق وأحراز لجنة انتخابات دائرة استئناف الإسكندرية، قال سعودى، إن هذا التحرك بسبب حصول رجائى عطية على أصوات كبيرة.