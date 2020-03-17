قالت أمينة فتحى هلال، الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة ضابط صف عمر شعبان قطرب، بقوات الصاعقة، والذي استشهد في شمال سيناء، وهو ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة بالغربية، إن ابنها لقى ربه يوم 9 نوفمبر عام 2019، وشيع جثمانه للجنة في مشهد مهيب بحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

والأم المثالية التي تبلغ من العمر 45 سنة، ولديها ثلالثة أبناء، تقول "حرصت على تربيتهم منذ الصغر على التحلي بالأخلاق الكريمة وقضاء فروض الصلاة في وقتها بالمسجد المجاور للمنزل".

وتروي: "كان عمر أصغر أولادي وكان محافظا على الصلاة وحفظ القرآن وكان يؤذن بمسجد المنطقة، وكنت أتحدث إليه دائما لتقديم طلب لنقله من منطقة رفح خوفا عليه ، ولكن رفض الانتقال وأصر على محاربة الإرهاب ، وكان يتمنى الشهادة منذ التحاقه بالقوات المسلحة".

وتحكي الأم "يوم استشهاد كان يوم إجازته وكانت هناك مداهمة وتعرض أحد زملائه لوعكة صحية وأصر عمر على الخروج مكانه".

وتضيف "فزت بأعلى مكانة في الدنيا وهي والدة الشهيد والتي سأظل أفتخر بها طول حياتي".