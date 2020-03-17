باكستان تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 184

صرح متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات المسجلة جراء فيروس كورونا قفز في يوم واحد بأكثر 130 حالة جديدة في أنحاء البلاد ليصل الإجمالي إلى 184.

وأوضح المتحدث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أغلب الحالات الجديدة سُجلت في بلدة تافتان الحدودية، حيث جرى عزل المئات من الباكستانيين بعد العودة من إيران، التي تأتي في المركز الثالث عالميا بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد حالات الإصابة والوفيات المسجلة من جراء الفيروس.

ويخشى المسؤولون أن عدد المرضى سيرتفع بصورة كبيرة في ظل وجود عدد من المرضى ينتظرون نتائج الفحوصات.

يأتي هذا بعدما قامت السلطات بعدد من التدابير للسيطرة على انتشار الفيروس منها إغلاق الحدود مع كل من إيران وأفغانستان وقصر الرحلات الجوية على 3 مطارات فقط، إلى جانب حظر التجمعات العامة.