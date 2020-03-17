كانتاس الأسترالية تخفض رحلاتها الدولية بنسبة 90%

(د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية الرائدة (كانتاس) وشركة الطيران "جيتستار" رحلاتهما الدولية بنسبة 90% حتى نهاية أيار/مايو على الأقل بسبب انخفاض الطلب على السفر وسط أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقالت كانتاس في بيان اليوم الثلاثاء إن التخفيض "يعكس بشكل كبير التأثير على الطلب بسبب متطلبات الحجر الصحي المشددة على قدرة الأشخاص على السفر للخارج".

وسيجري تخفيض نحو 60% من الرحلات الداخلية، وستتوقف نحو 150 طائرة عن الطيران، حسبما أفادت الشركة.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عن نظام إلزامي للعزل الذاتي لمدة 14 يوما لجميع الوافدين إلى البلاد يوم الأحد.

وكانت كانتاس قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيض الرحلات العالمية بنسبة 23% للربع المالي الأخير الذي ينتهي في حزيران/يونيو.

وذكرت الشركة أن الانخفاض الكبير في الطلب الذي قابله خفض الرحلات يعني أنه سيكون هناك عدد كبير من العمالة الزائدة، مشيرة إلى أنها ستدير الأمر بمنح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر وأخرى غير مدفوعة. وأعلنت بالفعل أن رئيسها التنفيذي ورئيسها سيتخليان عن أجريهما لمدة ثلاثة أشهر كما سيتم خفض أجور المديرين التنفيذيين الآخرين.