 تونس تعلن حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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تونس تعلن حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:23 م

أعلن رئيس التونسي قيس سعيد ليل الثلاثاء حظر التجوال بدءا من يوم غد الأربعاء من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، لمواجهة كورونا.

وطالب سعيد قوات الأمن والجيش بتسيير دوريات في كامل أنحاء البلاد لضمان تطبيق الحظر.


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