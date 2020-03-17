ماليزيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سرواك

نقلت صحيفة Malay Mail عن مجلس إدارة الكوارث في ولاية سرواك قوله إن ماليزيا سجلت اليوم أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد Covid-19، وهو قس في كنيسة القديس إيمانويل في عاصمة الولاية كوتشينغ ويبلغ من العمر 60 عاماً.



وتوفي القس اليوم في مستشفى سرواك العام، وقالت إدارة الكوارث أنها لا زالت تعمل للتعرف على مصدر العدوى التي أصابته، فيما لا زال 193 شخصاً تواصلوا عن قرب مع القس في الكنيسة موضوعين تحت المراقبة للاشتباه باحتمال إصابتهم بالفيروس.



وسجلت ولاية سرواك اليوم 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بينها 6 حالات في العاصمة كوتشينغ، و3 حالات في مدينة ليمبانغ وحالة في منطقة بيتونغ وواحدة في منطقة لاواس. ويتم حالياً تخصيص 3 مستشفيات لعلاج المصابين هي مستشفى سرواك العام ومستشفى سيبو ومستشفى ميري.



وتضم ولاية سرواك في الوقت الحالي 45 إصابة بفيروس Covid-19 وتعود تلك الحالات إلى أربع مصادر رئيسية هي تجمع مسجد سيري بيتالينج في العاصمة كوالالمبور، وكنيسة كوتشينغ التي ينتمي لها القس المتوفى اليوم، وبقعتين في كوتشينغ وساريكي في الولاية.