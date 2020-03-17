بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى وقف الاقتتال بسبب كورونا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوة الشركاء الدوليين جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلا عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، وذلك من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة العامة.

وقالت البعثة في بيان صحفي اليوم: "وفي الوقت الذي تواصل فيه البعثة جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تحث جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء".

وأضافت أن "فيروس كورونا لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات"، داعية جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في ليبيا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا ، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد.