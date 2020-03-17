بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضروري لمدة 30 يوما

نصحت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر غير الضروري لمدة 30 يوما في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "إن الظروف الدولية سريعة التغير تطلبت تعديلات في نصائح وزارة الخارجية بشأن السفر".



وأضاف راب - في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني - أن "المسافرين البريطانيين في الخارج يواجهون الآن قيودا حدودية دولية واسعة النطاق وإغلاقات في العديد من الدول".



وتابع قائلا إن "وزارة الخارجية ستنظر دائما في سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، لذا اتخذت القرار - يطبق بأثر فوري - بنصح جميع الرعايا البريطانيين بتجنب كل السفر غير الضروري عالميا لمدة 30 يوما، كفترة مبدئية وستخضع بالطبع لمراجعة مستمرة".