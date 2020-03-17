 تركيا: تسجيل 29حالة إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مارس 2020 2:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تركيا: تسجيل 29حالة إصابة جديدة بكورونا


نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:55 ص

(د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الاثنين تسجيل 29حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ليرتفع اجمالي عدد الحالات إلى 47، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

واتخذت تركيا حزمة من الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد شملت تعليق صلوات الجماعة في مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد،وإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك لاحتواء تفش فيروس كورونا.

كما شملت الاجراءات إغلاق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى عدة دول ،وعزل آلاف المعتمرين العائدين من السعودية مؤخرا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك