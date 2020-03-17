تركيا: تسجيل 29حالة إصابة جديدة بكورونا

(د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الاثنين تسجيل 29حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ليرتفع اجمالي عدد الحالات إلى 47، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

واتخذت تركيا حزمة من الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد شملت تعليق صلوات الجماعة في مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد،وإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك لاحتواء تفش فيروس كورونا.

كما شملت الاجراءات إغلاق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى عدة دول ،وعزل آلاف المعتمرين العائدين من السعودية مؤخرا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.