الأم المثالية بالوادي الجديد: زوجي تُوفي بعد زواجنا بسنتين وتركني بالأبناء في كبد الحياة

لم يمهلها القدر أن يستمر زوجها معها في كبد الحياة، فقد فارقها بعد زواجهما بسنتين إثر حادث خلال أداء عمله بالكهرباء، في وقت كان فيه الابن الأكبر يبلغ من العمر سنة واحدة والابن الأصغر لم ير نور الدنيا بعد، فقد وُلد بعد وفاة والده، تلك هي عزيزة محمد مسعد عمران، الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، وإحدى الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وتقول عزيزة، إنها تبلغ من العمر 59 سنة و10 أشهر، وتعيش وتنتمي لمركز باريس في الوادي الجديد، وعانت كثيرا في حياتها وتحملت المصاعب في تربية الأبناء والتوفيق بين عملها وبين عمل المنزل، ورفضت الزواج وقررت أن تعيش لابنيها وتسهر على تربيتهما وتعليمهما والاهتمام بهما.

وأضافت أنها حاصلة على دبلوم زراعة وتعمل مشرفة نشاط في مدرسة باريس الابتدائية القديمة، فيما أتم الابن الأكبر محمد ناجي محمد إبراهيم، دراسته في كلية التربية الرياضية بتقدير جيد جدا وأتم الخدمة العسكرية بتقدير قدوة حسنة، والآن في مرحلة الماجستير في كلية التربية الرياضية، بينما الابن الأصغر رأفت ناجي محمد إبراهيم، أتم دراسته في كلية التربية الرياضية وهو الآن يؤدي الخدمة العسكرية.

وتابعت: "قاربت الآن على الوصول إلى سن المعاش خلال الشهرين المقبليين وتكريمي كأم مثالية أمر أسعدني جدا وكلل مشوار كفاحي بتقدير وزارة التضامن والمجتمع".