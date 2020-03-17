صحيفة: تراجع مبيعات هيونداي موتور في الصين بنسبة 97% بسبب كورونا

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(د ب أ)

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن مبيعات شركة "هيونداي موتور" من السيارات في الصين تراجعت بنسبة 97% بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "كوريا إكونوميك ديلي" عن مصادر لم تكشف عنها أن الشركة باعت ألفا وسبع سيارات في الصين الشهر الماضي، مقارنة بـ 38 ألفا و17 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء تراجع المبيعات متأثرا بتراجع الإنتاج في الصين وضعف الإقبال على شراء السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تراجعت مبيعات شركة "كيا موتورز" في الصين بنسبة 6ر95% ، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.